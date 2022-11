Auf den ESV Kaufbeuren wartet ein besonderes Wochenende

Der ESV Kaufbeuren trifft auf Bayreuth – und drei alte Bekannte. Zuvor steht das Duell bei den Krefeld Pinguins an. Welcher Joker wieder im Kader steht.

03.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

In einer Nacht- und Nebelaktion verließ Branden Gracel Anfang Januar den ESV Kaufbeuren – nach mehreren Jahren als Teil der Mannschaft damals sehr abrupt. Am kommenden Sonntag kehrt der Kanadier erstmals nach Kaufbeuren zurück. Jetzt spielt Gracel für die derzeit glücklosen Bayreuth Tigers, bei denen mit Sami Blomqvist ein weiterer ehemaliger Joker im Kader steht.

Sami Blomqvist und Branden Gracel spielen nun für Bayreuth

Blomqvist gelangen in 15 Pflichtspieleinsätzen für die Tigers nur zwei Tore, Gracel machte einen Treffer in zwei Einsätzen. Und auch für den derzeitigen Tigers-Head-Coach Marc Vorderbrüggen ist es eine Rückkehr an ehemalige Wirkungsstätte. Er ist nicht nur gebürtiger Wertachstädter, sondern spielte einst auch im ESVK-Nachwuchs. In Bayreuth schaffte er seit seiner Beförderung vom Co- zum Cheftrainer noch nicht die Wende. Kaufbeuren dürfte als klarer Favorit ins dann letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause gehen, das am Sonntag um 17 Uhr in der Energie-Schwaben-Arena beginnt.

Joey Lewis steht wieder im Kader des ESV Kaufbeuren

Trainer Marko Raita kann wieder auf Joey Lewis zurückgreifen. Keine Überraschung ist, dass die Langzeitverletzten Fabian Koziol, Yannik Burghart und John Lammers ebenso fehlen wie Nico Appendino, der für Kooperationspartner München im Einsatz ist.

Bereits am Freitag ab 19.30 Uhr gastieren die Joker in Krefeld. Es ist das erste Spiel des ESVK gegen den neuen Pinguine-Coach Peter Draisaitl. Die Krefelder haben jüngst drei Mal in Folge gewonnen, unter anderem klar mit 4:1 gegen Ravensburg. Mit einem Sieg gegen würden sie den Abstand auf Spitzenreiter ESVK verkürzen.

So schätzt Torwart Daniel Fießinger die sportliche Lage ein

Wie lange sich der ESV Kaufbeuren noch ganze vorn halten kann? „Wenn wir so weiter spielen wir bisher, dann werden wir nach 52 Spielen unter den Top Vier oder den Top Sechs, wenn man nicht ganz so streng sein will, sein“, glaubt Joker-Torhüter Daniel Fießinger – vorausgesetzt, Grippe, Corona und Verletzungen würden das Team halbwegs verschonen. „Das Heimrecht in den Play-offs ist also drin – und da sehe ich uns auch“, meint der 25-Jährige.

