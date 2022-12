Grippewelle beim ESVK: Top-Spiel gegen Kassel verschoben

ESV Kaufbeuren beklagt viele Ausfälle - und ist dankbar für das Entgegenkommen der Kassel Huskies. Wieso das nicht selbstverständlich ist.

19.12.2022 | Stand: 09:19 Uhr

Es hatte sich schon angedeutet: Als der ESV Kaufbeuren am zurückliegenden Freitag bei den Heilbronner Falken spielte und trotz aufopferungsvollem Kampf am Ende knapp mit 2:3 verlor, fehlten elf Spieler. Neben Langzeitverletzten und dem beim Kooperationspartner Red Bull München weilenden Nico Appendino waren dies Kapitän Tyler Spurgeon, die Sturmkollegen Jacob Lagacé, Markus Lillich, Verteidiger Fabian Nifosi und Torwart Maxi Meier. Bei ihnen hat die Grippe zugeschlagen, heißt es.

Schon am Freitag in Heilbronn waren elf Spieler ausgefallen

Mit Philipp Bidoul und Leon van der Linde weilen zudem zwei Akteure beim U20-Nationalteam. „Über das Wochenende ist die Lage nicht besser geworden. Eher schlechter“, berichtet ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl. Da half es also auch nichts mehr, dass der Verein eine für Samstag geplante Autogrammstunde in der Kaufbeurer Arena vorsichtshalber abgesagt hatte. Das für den Montagabend angesetzte Spitzenspiel zwischen den Kassel Huskies und Kaufbeuren, eine Partie zwischen dem Ersten und Zweiten der DEL 2, wurde schließlich verschoben. Sie soll nun am 20. Februar 2023 nachgeholt werden. „Wir haben mit Kassel gesprochen. Sie sind uns entgegen gekommen“, erklärte Kreitl.

Kassel kommt dem ESV Kaufbeuren entgegen

Eine große Geste? Klar ist: Hätte Kassel auf einer Austragung des Matches gegen dann arg dezimierte Joker bestanden, dann hätten die Kaufbeurer mit einer Rumpftruppe auf dem Eis stehen müssen. Wie viele Kaufbeurer inzwischen flach liegen, wollte Kreitl nicht sagen. Für ihn aber steht es fest, dass die Entscheidung gut sei. Schließlich sei es auch gesundheitlich nicht förderlich, sich mit leichter Erkrankung in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Optimal ist die Ausgangslage für die Buron Joker weiterhin nicht.

Vier DEL2-Spiele zwischen Weihnachten und Dreikönig

Die spielintensive Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige naht. Allein zwischen dem 23. Dezember und 30. Dezember sind vier Pflichtspiele angesetzt. „Es ist wie es ist. So ist der Sport“, sagt Kreitl über die nun vermutlich etwas andere Trainingswoche beim ESVK. „Wir können das Training nun gezielt steuern und somit klug dosieren“, sagt Kreitl, der der Hoffnung ist, dass beim Auswärtsspiel in Freiburg dann wieder alle Mann an Bord sind.