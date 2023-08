Großaufgebot der Kombinierer beim Sommer-Grand-Prix

Sieben Allgäuer Kombiniererinnen und Kombinierer starten in Oberwiesenthal und Oberstdorf. Dabei testen die Veranstalter auch ein neues Format.

25.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die lange Vorbereitungszeit ist zu Ende, nun geht es auch für die Nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer das erste Mal in der neuen Saison um wertvolle Punkte und Preisgelder. In Oberwiesenthal im sächsischen Erzgebirge, der Heimat des neuen Leitenden Männer-Trainers Eric Frenzel, beginnt am kommenden Wochenende der Sommer-Grand-Prix im Zweikampf aus Skispringen und Roller-Langlauf. Zweite Station ist dann am Dienstag und Mittwoch nächster Woche Oberstdorf, bevor die „Dreischanzen-Tournee“ vom 1. bis 3. September im österreichischen Villach zu Ende geht. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen:

Wer springt und läuft mit? Das Allgäu Simon Mach Vinzenz Geiger

Was erwarten sich die Athleten? Der zweifache Olympiasieger und sechsfache Weltmeister Johannes Rydzek (31) startet in seine 19. (!) Saison. Seine Bilanz im Sommer-Grand-Prix ist beeindruckend. 15 Mal startete er seit 2010 in Oberwiesenthal, 13 Mal kam er aufs Podest. Zuhause in Oberstdorf stehen bei 21 Teilnahmen seit 2008 acht Siege, sechs zweite Plätze und ein dritter Rang. Wer Rydzek kennt, weiß, dass er auch diesmal um den Sieg mitkämpfen möchte. Klubkollege Julian Schmid, als Dritter des Gesamtweltcups zuletzt erfolgreichster Deutscher, ist noch zurückhaltend. Die Vorbereitungen seien „soweit gut gelaufen“, seine Vorfreude sei riesengroß.“

Was sagen die Trainer? Für Männer-Coach Eric Frenzel sind es die ersten Wettbewerbe als Trainer – nach seinem bei der WM in Planica verkündeten Ende der aktiven Karriere. „Da kommt echte Vorfreude auf“, sagt Frenzel vor seiner Premiere in einer Pressemitteilung des DSV und begründet es damit: „Oberwiesenthal und Oberstdorf sind bekannt dafür, dass dort eine sehr gute Stimmung herrscht.“ Sportlich fischt Frenzel noch etwas im Trüben: „In den Trainings hatten wir bisher fast keinen Kontakt zu anderen Teams. Einschätzen, wo wir im internationalen Vergleich stehen, können wir erst nach den Wettkämpfen.“ Er habe aber den Eindruck, dass sich die Leistungen seiner Teammitglieder im Vergleich zu den anderen 14 beim Grand-Prix startenden Nationen „schon sehen lassen können.“ Guter Dinge ist auch Florian Aichinger, der die Kombinierinnen zuletzt bei einem Lehrgang in Oberstdorf beieinanderhatte. „Dieser Lehrgang war sehr zufriedenstellend, trotz schwieriger Windbedingungen. Den Schwung können wir hoffentlich mitnehmen und in Oberwiesenthal gut starten.“