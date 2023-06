Nach heftigem Sturz: Peta stellt Strafanzeige gegen Memminger Reiter

Die Tierrechtsorganisation hat den Memminger Reiter Tim Honold angezeigt, nachdem der 20-Jährige mit seinem Pferd bei einem Turnier in Hamburg gestürzt war.

02.06.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gegen den Memminger Reiter Tim Honold (20) gestellt. Grund war ein schwerer Sturz Honolds mit dem Wallach Jack Daniels beim renommierten Hamburger Derby am 19. Mai.

Trotz vorangegangenen 16 Strafpunkten entschied sich der Memminger in der zweiten Qualifikation für das Reiten des berüchtigten Derby-Walls. Auf dem Hindernis selbst kam der Reiter nicht zu seinem Wallach durch, dieser sprang infolgedessen ungebremst den drei Meter hohen Wall hinab und stürzte schwer. Pferd und Reiter konnten den Parcours auf allen zwei beziehungsweise vier Beinen verlassen.

Peta: "Tier massivem Leid und großen Gesundheitsgefahren ausgesetzt"

Laut Peta prallte das Pferd aber mit Oberkörper, Kopf und Hals ungeschützt auf den Boden auf. Der Allgäuer Honold habe das Tier massivem Leid und großen Gesundheitsgefahren ausgesetzt. "Es macht den Anschein, als hätte der Reiter Jack Daniels extrem durch den Parcours gescheucht und damit den Sturz regelrecht provoziert", schreibt die Tierrechtsorganisation in einer Pressemitteilung.

Ungebremst stürzte Tim Honold mit seinem Pferd am berüchtigten Derby Wall. Bild: Imago Images/Stefan Lafrentz

Tim Honold: "Waren uns sicher, dass nichts passieren wird"

Dem Fachmagazin Reiterjournal sagte Honold: „Wir waren uns sicher, dass nichts passieren wird. Den Wall und alle anderen Hindernisse hat er gekannt und auch im Training gut gesprungen. Es waren 30.000 Zuschauer vor Ort. Natürlich war in der Prüfungssituation dann alles anders. Es ist eine andere Atmosphäre. Das hat uns beide unter Druck gesetzt. Wenn man zum Wall reitet, klackt es nur so an Fotografen. Man muss letztendlich wirklich sagen, dass wir alle froh sein können, dass nichts Schlimmes passiert ist. “

