HSG Dietmannsried/Altusried startet mit Lokal-Kracher in die Saison

Dietmannsried/Altusried empfängt am Samstag den TSV Ottobeuren. Schon vor dem Landesliga-Auftakt ist die Verletztenliste der Oberallgäuer Handballer lang.

Von Allgäuer Zeitung

15.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Handbälle fliegen wieder durch die Schulsporthalle in Dietmannsried. Die Männer der HSG Dietmannsried/Altusried starten unter dem neuen Trainergespann Patrick Haas und Elmar Romanesen am Samstag (19 Uhr) in die neue Landesliga-Saison. Gleich zu Beginn steht das Allgäu-Derby gegen den TSV Ottobeuren an.

