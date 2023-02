Wie Hans Detsch  in neuer Rolle aufblüht

Der frühere ESVK-Spieler Hans Detsch wird bei DEL2-Spitzenreiter Kassel seinen Ruf als „Bad Boy“ los. Wie seine Zukunftspläne aussehen.

03.02.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Mehr Freizeit als gewöhnlich und spektakulär großer Erfolg: So lässt sich die bisherige Eishockey-Saison von Hans Detsch (28) beschreiben. Der gebürtige Landsberger lernte beim ESV Kaufbeuren den Pucksport, schaffte den Sprung in die DEL zu Augsburg und Ingolstadt und steht nun seit eineinhalb Jahren bei den Kassel Huskies unter Vertrag – jenen Huskies, die jüngst mit dem 18. Sieg in Folge den bisherigen DEL2-Rekord der Frankfurter aus der Spielzeit 16/17 einstellten.

