Golftalent Justin Deibler will nächstes Karrierelevel erreichen

Justin Deibler spricht über sein erstes Jahr als Berufsgolfer. Was der 20-jährige Ottobeurer gelernt hat und warum er optimistisch nach vorn blickt.

08.11.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Die Pro Golf Tour gilt seit jeher als Sprungbrett für junge und aufstrebende Golfer, die schnellstmöglich in die höchste europäische Spielklasse aufsteigen wollen. Bei der Q-School, dem Qualifikationsturnier für das kommende Jahr, ging es in der Holledau um die entsprechende Tourkarte. Auch der Allgäuer Justin Deibler war dabei – und hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Als 30. nach zwei Runden reihte er sich in der Kategorie ein, die 2024 auf der Pro Golf Tour spielen darf.

