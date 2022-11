Badstuber: „WM-Vergabe nach Katar war definitiv ein Fehler“

Ex-Nationalspieler aus Memmingen will als TV-Experte immer wieder auf die Menschenrechte hinweisen. Zu den Temperaturen bei der Winter-WM sagt er Überraschendes.

18.11.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Der frühere Bundesliga-Profi und deutsche Nationalspieler Holger Badstuber wird bei der Fußball-WM als Experte für den TV-Sender Eurosport tätig sein. Zusammen mit der 61-maligen Nationalspielerin Navina Omilade wird der 33-jährige gebürtige Memminger das DFB-Team in Katar begleiten und zudem auf der Internet-Seite des Senders Kolumnen schreiben. Badstuber, der seine Karriere erst Anfang September dieses Jahres beendete, blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe und sieht zumindest meteorologisch gute Voraussetzungen für ein hochklassiges Turnier: „So unwirklich es klingen mag, aber in Katar herrschen jetzt ideale Wetter-Bedingungen für Fußballer, die ein Turnier auf höchstem Niveau ermöglichen”, so Badstuber. “

Badstuber: "Menschenrechte sind unser höchstes Gut"

Die Gesamtsituation rund um die WM sieht der sechsmalige deutsche Meister und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern allerdings kritisch: „Die Vergabe der WM nach Katar war definitiv ein Fehler”, sagt Badstuber, der die Situation jedoch nutzen will, um besonders auf den Wert von Menschenrechten hinzuweisen. „Nun gilt es jedoch, diese Plattform zu nutzen und bei jeder Gelegenheit auf den Wert von Menschenrechten aufmerksam zu machen. Sie sind unser höchstes Gut. Das müssen wir verteidigen und ansprechen, so oft es geht.”

Jeder Fußball-Fan soll selbst entscheiden

Darüber hinaus ruft er dazu auf, das sportliche Geschehen vom politischen zu trennen. „Gleichzeitig plädiere ich dafür, den Fußball auf dem Rasen Fußball sein zu lassen. Jeder Fan hat die Wahl, die Spiele zu verfolgen oder eben nicht”, sagt Badstuber.

