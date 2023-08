Kemptener Illerstadion wird für knapp drei Millionen Euro renoviert

Das Illerstadion ist Heimat des FC Kempten, der Allgäu Comets und zahlreicher Schulen. Es wird in diesen Tagen 70 Jahre alt. Das Fassungsvermögen von 9000 Zuschauern wurde wenn überhaupt in den 1970er-Jahren annähernd ausgeschöpft, als Speedway-Rennen in Kempten stattfanden beziehungsweise der große FC Bayern München einmal zu Gast war.