Zwei Ironman in sechs Tagen: Dieser Allgäuer hat den eisernen Willen

René Tretschok (RSC Kempten) nimmt in einem Jahr an vier Ironman-Rennen teil – inklusive WM. Dabei kann der 23-Jährige auf einen besonderen Unterstützer zählen.

Von Nicolas Gayer

23.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

„Bitte haltet mich davon ab, mich jemals wieder für so eine Veranstaltung anzumelden“ – das sagte René Tretschok zu seinen Freunden, nachdem er vergangenes Jahr erstmals die Ironman-Ziellinie in Hamburg überquerte. Damals konnte sich der Triathlet des RSC Kempten kaum vorstellen, dass er ein Jahr später an der Weltmeisterschaft in Frankreich teilnehmen würde: „Es gibt einen Videoausschnitt von meinem ersten Ironman, in dem ich Richtung Kamera schreie, dass es die absolute Hölle ist.

