Diese zwei Triathletinnen vertreten das Allgäu bei der Ironman-WM auf Hawaii

Als Saison-Krönung startet Profi Laura Zimmermann bei der Ironman-WM auf Hawaii. Eine andere Allgäuerin ist auf der Pazifik-Insel bereits zum vierten Mal dabei.

13.10.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Sieben Profi-Frauen und 140 Altersklassenläuferinnen aus Deutschland gehen am Samstag, 14. Oktober, ab 6.25 Uhr Ortszeit (18.25 Uhr deutscher Zeit) bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii an den Start. Insgesamt starten 2100 Athletinnen über 3,8 Kilometer Schwimmen im Pazifik, 180 Kilometer Radfahren auf dem Queen K Highway an der Kona- und Kohala-Küste entlang bis zum Wendepunkt in Hawi, bevor dann der abschließende Marathon über 42,195 Kilometer bis zum Wendepunkt am Natural Energy Lab und zurück zum Ziel am berühmten Alii Drive in Kailua-Kona führt.

Am Start sind auch zwei Frauen mit Allgäuer Wurzeln

, Profi-Triathletin aus Barbara Rieger (früher Geilhof) aus Memmingen, jetzt wohnhaft in Neukirch bei Tettnang startet bei den Altersklassen-Athletinnen mit Nummer 1291 um 7.05 Uhr. Für die 41-jährige Diplom-Sportwissenschaftlerin ist es nach 2012, 2019 und 2022 die vierte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii. Den Qualifikations-Slot holte sie sich im Juni beim Ironman in Hamburg mit Platz sieben in der AK 40 bis 44 mit einer Zeit von 10:17:30 Stunden. Nach zwei Wochen Vorbereitung vor Ort berichtet Rieger: „Neben dem normalen Training mit Schwimmen und Laufen bin ich im Sommer einige Radrennen gefahren, bei denen ich mich immer unter den Top 10 bei den Damen platzieren konnte. Somit müsste meine Form beim Ritt durch die Lava-Wüste passen. Bei einem Vorbereitungsrennen hatte ich einen Radsturz mit 70 km/h beim Bergabfahren, aber mehr Glück als Verstand gehabt und nur zwei Abschürfungen erlitten. Deshalb bin ich einfach nur happy, hier am Start zu sein. Und ich will gut durchkommen. Nachdem die Vorbereitung aber echt gut war, wäre mein Traum eine Platzierung unter den Top 20 in meiner Klasse."

Barbara Rieger nimmt zum vierten Mal an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii teil. Bild: Sportograf

Die Ironman-WM 2023 auf Hawaii live im TV und im Stream

Das hr-Fernsehen überträgt das Event am Samstag live im analogen TV ab 18.15 Uhr (bis 19.30 Uhr). Ab 21.45 Uhr läuft der zweite Teil der TV-Liveübertragung (bis 3.45 Uhr am Sonntag). Der Zieleinlauf der neuen Hawaii-Siegerin wird für ca. 15 Uhr (So., 3 Uhr MESZ) erwartet. Parallel wird die Entscheidung um den Ironman WM-Titel der Frauen auf www.sportschau.de ab 18.15 Uhr ohne Unterbrechung gestreamt. (mit nä)

