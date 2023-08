Deshalb ist der Wechsel von Volland zu Union goldrichtig

Auch wenn die Unterschrift noch fehlt: Der Transfer von Kevin Volland zu Union Berlin scheint perfekt. Und richtig, meint jedenfalls AZ-Sportchef Thomas Weiß.

16.08.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Hmm, man hätte stutzig werden können, als Kevin Volland am Montagabend 500 Kilometer von seiner Wahlheimat Monaco entfernt bei der Allgäuer Festwoche in Kempten mit seinen Freunden feiert. Dabei hat die Saison in Frankreich doch gerade begonnen. Dabei hat Volland doch beim ersten Spiel seiner AS Monaco von der Bank aus zuschauen müssen, wie seine Teamkollegen 4:2 in Clermont gewannen. Dabei wäre am Montag und Dienstag ganz normal Training angestanden. All das lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Volland hat mit seinem alten Verein bereits abgeschlossen und sitzt auf gepackten Koffern. Am Dienstagabend dann die übereinstimmende Meldung bei „Sky“ und „Bild“: Volland wird die Monegassen verlassen und zurück in die Bundesliga zu Union Berlin wechseln. Prädikat „Hammer-Transfer“. Wobei: Nach dem spektakulären 100-Millionen-Euro-Deal des FC Bayern mit Harry Kane scheint der 4-Millionen-Wechsel Vollands nach Berlin ja eher in die Kategorie „Sommerschlussverkauf“ zu passen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.