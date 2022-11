Premiere für Janina Minge: Fußballerin aus Lindau fliegt mit dem DFB-Team in die USA

Janina Minge aus Lindau steht vor ihrem Nationalmannschafts-Debüt. Bei der erstmaligen Nominierung kam der Fußballerin des SC Freiburg eine neue Rolle zugute.

Es scheint fast, als hätte Janina Minge eine Vorahnung gehabt. Anfang Oktober glänzte die Profi-Fußballerin aus Lindau mit einem Dreierpack beim 5:2-Sieg ihres SC Freiburg im Bundesliga-Spiel gegen die SGS Essen. „Ich arbeite hart dafür, eine Einladung zur Nationalmannschaft zu bekommen“, sagte Minge nach der Partie. „Es war immer etwas Besonderes für mich, das DFB-Trikot zu tragen.“

Janina Minge aus Lindau für die Fußball-Nationalmannschaft nominiert

Die 23-jährige durchlief bereits alle deutschen U-Nationalteams von der U15 bis zur U20. Am Dienstag wurde Minge nun von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Das DFB-Team absolviert in den Vereinigten Staaten die beiden letzten Länderspiele des Jahres. Die Spiele gegen die USA gehen am 11. November (1 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida und am 13. November (23 Uhr) in Harrison/New Jersey über die Bühne. „Schon in den vergangenen Jahren hat Jani auf sich aufmerksam gemacht. Sie ist eine junge, aber erfahrene Bundesliga-Spielerin – eine Leaderin, stark in der Defensive, torgefährlich und verfügt über das internationale Niveau“, sagte Minges Trainerin beim SC Freiburg, Theresa Merk. „Nach den herausragenden Leistungen ist sie vollkommen zurecht nominiert, sie hat es sich absolut verdient.“

Dreierpack im Bundesliga-Spiel gegen die SGS Essen

In dieser Saison machte Minge als Mittelfeldspielerin mit fünf Toren in sechs Partien auf sich aufmerksam. Damit traf Minge genau so oft die wie die polnische Top-Stürmerin Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg und ist beste deutsche Torschützin der Liga. Das ist bemerkenswert, weil Minge zu Saisonbeginn als Innenverteidigerin oder im defensiven Mittelfeld eingeplant war.

Die 23-jährige Lindauerin, die seit 2015 für Freiburg spielt, erklärte den außergewöhnlichen Nachmittag mit drei Toren gegen Essen mit einer „offensiveren Rolle“ als sonst. Die neue Rolle hatte sie auch ihrer Trainerin zu verdanken. Merk, die aus Ravensburg kommt, übernahm im Sommer den Trainerposten beim SC Freiburg.

Janina Minge: Das ist ihre derzeit größte Stärke

In 126 Bundesliga-Spielen hat Minge nun 15 Tore erzielt, die meisten davon mit dem Kopf. Die Mittelfeldspielerin, die im Sommer mit der Polizei-Nationalelf Europameisterin wurde, sieht das Kopfballspiel auch als ihre „große Stärke“ an.

Diese Stärke kann Minge nun auch erstmals bei der Nationalmannschaft zur Geltung bringen. „Wir haben bewusst einen größeren Kader nominiert, um viele Spielerinnen einsetzen zu können und der hohen Beanspruchung in dieser Phase gerecht zu werden“, sagte Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg.