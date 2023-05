ESVK sichert sich Unterstützung von Führungsspieler

Joey Lewis geht in seine siebte Saison mit dem ESV Kaufbeuren und ein ehemaliger ESVK-Nachwuchsspieler erhält bei den Adlern Mannheim eine Förderlizenz.

05.05.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Mit Joey Lewis bleibt dem Zweitligisten ESV Kaufbeuren einer seiner dienstältesten Spieler erhalten. Der 30-jährige gebürtiger Waliser, geht, wie der Verein am Freitag mitteilte, in seine siebte Saison an der Wertach.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte der Außenstürmer von den Trainern eine defensivere Rolle im Teamgefüge der Joker bekommen und agierte meist in Reihe drei mit Jere Laaksonen und Max Oswald. Laut Manager Michael Kreitl „war es keine Frage, dass wir weiter mit ihm planen. Er hat wie in den Jahren zuvor seinen Part zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt.“ Joey Lewis, der auch zur Kapitänsriege beim ESVK zählt, zeigte sich erfreut, „dass ich weiter eine Führungsrolle im Team innehabe.“

Paul Mayer gehört künftig zum erweiterten Kader der Adler Mannheim

Zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft beim DEL-Klub Adler Mannheim soll künftig der ehemalige ESVK-Nachwuchsspieler Paul Mayer (17) gehören. Bislang bei den Jungadlern, erhält Mayer nun eine Förderlizenz für die kommende Saison. Ziel sei eine bestmögliche Förderung, zugleich aber auch Forderung, erklärte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Mayer schnupperte Anfang Januar bereits einmal DEL-Luft.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.