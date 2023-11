Johannes Rydzek stellt seinen zweiten Berg-Kalender vor

In seiner Freizeit ist Kombinierer Johannes Rydzek viel in den Allgäuer Bergen unterwegs. Seine Eindrücke hält er mit der Kamera fest.

10.11.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka in der Nordischen Kombination hat der sechsfache Weltmeister Johannes Rydzek (32) aus Oberstdorf zum zweiten Mal einen Kalender präsentiert, den er aus den beeindruckendsten Fotos von zahlreichen Bergtouren in seiner Heimat zusammengestellt hat. 13 Motive mit Tier- und Landschaftsmotiven wählte der Hobbyfotograf mit Profiblick dafür aus. Manchmal hatte er das Glück des Zufalls, manche Motive hat er akribisch geplant. „Das Licht der Berge im Sonnenuntergang kannst du einschätzen, Tieraufnahmen mit Steinbock, Murmele oder Gämse sind nicht zu erzwingen“, sagte Rydzek bei der Kalendervorstellung in Oberstdorf.

Die Auswahl passender Motive sei ihm sehr schwergefallen, denn hinter jedem Foto stecke ein besonderes Erlebnis und eine schöne Erinnerung. Mit dem fertigen Kalender sei er sehr „happy“ und hoffe, dass dieser genauso viel positive Resonanz erfahre wie die Nummer 1 im Vorjahr.