Eine besondere Ehre wird Josef „Wack“ Hofmeister in seiner Geburtsstadt Abensberg zuteil. Noch heute reizt den 88-jährigen das Tüfteln an den Rennmaschinen.

12.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Name Josef „Wack“ Hofmeister ist für viele ältere Kemptener untrennbar verbunden mit Speedway, Segelflug und einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße. Jetzt gibt es sogar ein Stadion, das nach dem 88-Jährigen benannt ist. Es steht in seiner Geburtsstadt Abensberg in Niederbayern. Damit werden die Verdienste des dreifachen Europameisters gewürdigt.

