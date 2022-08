Volleyballer Julian Zenger und das deutsche Nationalteam sind bei der WM gefordert

Volleyball-Profi Julian Zenger aus Altusried spielt mit dem deutschen Nationalteam bei der WM in Slowenien und Polen. Die Vorrundengruppe hat es dabei in sich.

25.08.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Am Freitag startet die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft, die in Slowenien und Polen stattfindet. In der Vorrundengruppe D trifft das deutsche Team auf Frankreich (Freitag, 26. August, 17.30 Uhr), Kamerun (Sonntag, 28. August, 17.30 Uhr) und Slowenien (Dienstag, 30. August, 20.30 Uhr). Im Kader steht auch Libero Julian Zenger.

Julian Zenger spielt für Profi-Team in Italien

Der Profi-Volleyballer aus Muthmannshofen bei Altusried hat bisher 109 Länderspiele absolviert. Zenger, der am Freitag seinen 25. Geburtstag feiert, spielt seit diesem Jahr für den italienischen Klub Pallavolo Padua. Zuvor lief er in der zweiten Jahreshälfte 2021 für Trentino Volley auf - seiner ersten Profi-Station im Ausland.

Augebildet wurde Zenger, der 2016 sein Nationalmannschafts-Debüt feierte, beim VfB Friedrichshafen. Über die Stationen Olympia Berlin, VfB Friedrichshafen, United Volleys Rhein-Main und Berlin Recycling Volleys kam er im vergangenen Jahr nach Italien.