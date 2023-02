Familie, Freund, Karriere - Das ist die Allgäuer Skispringerin Katharina Althaus

Skispringerin Katharina Althaus aus Oberstdorf hat in Willingen den nächsten Einzelsieg gefeiert. Freund, Instagram, Größe - die Oberstdorferin privat.

04.02.2023 | Stand: 14:46 Uhr

Die Skispringerin Katharina Althaus aus Oberstdorf (Oberallgäu) hat am Wochenende beim Skispringen in Willingen den nächsten Einzelsieg gefeiert. In der Wintersport-Saison 2022/23 ist sie in Topform. In der Gesamtwertung des Skisprung-Weltcups steht sie momentan als beste Deutsche auf Platz zwei nach der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Bereits in der letzten Saison 2021/22 konnte die Allgäuer Skispringerin glänzen. Bei Olympia in Peking 2022 hatte sie beim Skispringen von der Normalschanze mit Silber die allererste Medaille für Deutschland geholt.

Freund, Instagram, Größe, Eltern - erfahren Sie hier mehr die Skispringerin aus dem Oberallgäu.

Katharina Althaus: Eltern, Geschwister, Freund, Instagram, Größe - Steckbrief

Katharina Althaus aus Schöllang im Oberallgäu zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Skispringerinnen.

Geburtsdatum: 23. Mai 1996

23. Mai 1996 Verein: SC Oberstdorf

SC Oberstdorf Größe: 1.57 m

1.57 m Gewicht: 50 kg

50 kg Eltern: Hans-Joachim und Martina Althaus

Hans-Joachim und Martina Althaus Geschwister: Felix und Daniel Althaus

Felix und Daniel Althaus Freund: Patrick (25)

Patrick (25) Beruf: Zollwachtmeisterin, Ausbildung zur Bürokauffrau

Zollwachtmeisterin, Ausbildung zur Bürokauffrau Weltcup-Debüt im Skispringen: 2011

2011 Größte Erfolge: Olympia-Silber im Einzel 2018 und 2022, WM-Gold Team 2019 in Seefeld, WM-Silber Einzel in Seefeld, WM-Gold Mixed-Team 2015 in Falun, 2019 in Seefeld und 2021 in Oberstdorf

Die deutschen Skisprung-Fans wollen Katharina Althaus bei Olympia in Peking wieder jubeln sehen. Bild: Arne Dedert, dpa (Archiv)

Katharina Althaus: Freund Patrick muss wegen Olympia warten

Katharina Althaus Freund Patrick musste die vergangenen Wochen oftmals auf seine "Katha" verzichten. Wegen Corona ging die Oberstdorferin auf Nummer sicher und lebte schon in ihrer Sportler-"Bubble". Der 25-Jährige arbeitet als Rettungssanitäter.

Anderen helfen, ist auch Katharina ein Anliegen: Während des ersten Lockdowns 2020 hat sich die Schöllangerin ausgiebig mit ihrem Hobby, dem Nähen, beschäftigt und bei einer Hilfsaktion unter anderem Corona-Schutzmasken gefertigt.

Katharina Althaus: Durch die Familie zum Skispringen

Ihre Familie im Oberallgäu unterstützt Katharina Althaus seit ihrer Kindheit beim Skispringen. Mit 13 absolvierte sie ihren ersten Sprung von der großen Schanze in Oberstdorf. Zum Skispringen kam die 157 cm große Allgäuerin durch ihren Bruder Daniel. Der heute 28-Jährige nahm die kleine "Katha" im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal mit an die Schanzen in Oberstdorf.

Katharina Althaus auf Instagram und Facebook