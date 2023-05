Katharina Althaus hat geheiratet - so heißt die Skispringerin jetzt

Die Allgäuer Skispringerin Katharina Althaus hat geheiratet. Nach der Hochzeit mit ihrem Freund Patrick nimmt die Oberstdorferin den Namen ihres Mannes an.

04.05.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Tolle Nachrichten von Skispringerin Katharina Althaus: Die Weltmeisterin hat in Oberstdorf ihren langjährigen Freund Patrick Schmid geheiratet. Das gab die Allgäuerin auf Instagram und Facebook bekannt: Dort postete Althaus drei Fotos der Trauung in Tracht und schrieb dazu: "Ja. Mrs. & Mr. Schmid".

DSV führt Katharina Althaus unter ihrem neuen Namen

Fans der Skisprung-Weltmeisterin werden sich künftig umgewöhnen müssen: Katharina Althaus wird ihre Karriere im kommenden Winter unter neuem Namen fortsetzen. Das bestätigte auch der Deutsche Skiverband DSV. Auf ihrem Instagram-Account und auf Facebook nennt sich die 26-Jährige bereits "Katharina Schmid".

Bis zum späten Mittwochabend wurde ihr Hochzeits-Post auf Instagram bereits mehr als 7500-mal geliked. Die Skispringerin vom SC Oberstdorf und ihren Mann Patrick erreichten zahlreiche Glückwünsche nach der Heirat.

Hochzeit: Skispringerin Katharina Althaus heißt jetzt Katharina Schmid

Ehemann Patrick ist der ältere Bruder von Julian Schmid, der mit den Nordischen Kombinierern bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking Silber gewann. Der Rettungssanitäter und die Schöllangerin sind seit geraumer Zeit ein Paar.

Bei der Hochzeit in Oberstdorf trug Katharina Althaus ein Dirndl mit rosafarbener Schürze und einen Blumenkranz im Haar. Ihr Freund Patrick heiratete in Lederhose, eleganter Weste und mit Trachtenhut. Auch etliche Gäste erschienen in Tracht zur Hochzeit.

Vor der Hochzeit: Erfolgreichster Winter für Katharina Althaus

Grund zu Feiern hatte die Top-Athletin heuer bereits vielfach: Unter dem Namen Althaus wurde Katharina Schmid bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2023 in Planica Weltmeisterin von der Normalschanze. Außerdem gewann sie Gold im Teamspringen der Frauen und mit dem Mixed-Team - dort zusammen mit dem Oberstdorfer Skispringer Karl Geiger. Von der Großschanze gewann sie Bronze im Einzelspringen.

Nach dem bislang erfolgreichsten Winter ihrer Skisprung-Karriere setzte sie jetzt mit ihrer Hochzeit ein weiteres, privates Highlight.

