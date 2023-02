Katharina Althaus im exklusiven Interview: Diese Skisprung-Legende schrieb ihr einen speziellen Glückwunsch

Vor dem Skispringen von der Großschanze erzählt Weltmeisterin Katharina Althaus von einem speziellen Glückwunsch und ihren Flamingo-Girls in Oberstdorf.

28.02.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Frage: Katharina Althaus, Glückwunsch erst einmal zu Ihren drei Goldmedaillen. Die platte, aber doch wichtige Frage: Müssen Sie sich immer noch schütteln, um ihre Erfolge zu begreifen?

Katharina Althaus: Ich glaube, ich habe es ein bisschen sacken lassen können, aber so ganz angekommen ist es noch nicht. Das braucht schon noch ein paar Tage, bis ich kapiere, was da in den letzten vier, fünf Tagen alles passiert ist.

Wie haben Sie und das Team am Sonntag den Mixed-Erfolg gefeiert?

Althaus: Gebührend natürlich (lacht). Wir haben erst mal richtig gut gegessen im Teamhotel. Danke an unseren Koch, der ein richtig gutes Schnitzel aufgetischt hat. Nach dem Anstoßen haben wir erst mal eine Runde Darts gespielt – passend zum Tag im Mixed, je eine Frau und ein Mann pro Team. Das war super witzig. Na ja, und dann haben wir mit dem ganzen Team und unseren Trainern gefeiert. Bis nach Mitternacht. Ich habe etwas viel gesungen und an der Schanze gegrölt. Man hört’s an der Stimme.

Wie fielen denn die Reaktionen auf Ihre Erfolge aus?

Althaus: Mein Handy ist explodiert die letzten Tage. Ich habe versucht zu antworten, aber ich will mir für so etwas dann schon Zeit nehmen und nicht nur Danke sagen. Die wissen alle, dass alles okay bei mir ist und dass ich mich freue, auch wenn ich nicht sofort zurückschreibe. Irgendwann werde ich antworten, aber das braucht halt seine Zeit.

Katharina Althaus: Skisprung-Legende gratuliert zum WM-Sieg in Planica

Hat Sie ein Glückwunsch ganz besonders berührt?

Althaus: Es sind so viele Nachrichten gekommen. Ich habe mich über jede einzelne gefreut. Egal, von wem die kam. Am herausstechendsten fand ich unter meinem Post in den sozialen Medien die Glückwünsche von Noriaki Kasai. Der ist einfach eine Legende.

Was für ein Ritterschlag …

Althaus: Ja, das fand ich schon sehr, sehr geil. Wir kennen uns ein bisschen. Ich habe ihn im Sommer hier in Kranjska Gora getroffen. Da kam er auf mich zu und meinte: Hallo Katharina, wie geht's Dir? Und ich stand erst mal so da und begann zu stottern. Er ist so eine Legende.

Viele fragen, was macht Katharina Althaus eigentlich beruflich? Ist sie Vollprofi?

Althaus: Ich bin beim Zoll angestellt. Da gibt es ein Skiteam, das fürs Training und die Wettkämpfe freigestellt wird. Anders würde es nicht gehen. Wir bekommen die Zeit, das zu tun, was für unseren Sport nötig ist. Und nach meiner Karriere habe ich die Möglichkeit, dort eine Ausbildung zu beginnen.

Am Montag war ein freier Tag. Wie haben Sie den verbracht?

Althaus: Ich habe mir gar nichts vorgenommen und war froh, dass es keine Termine gab. Bisschen chillen, bisschen Beine hochlegen. Auch das Training am Dienstagvormittag habe ich ausgelassen und die Zeit fürs Regenerieren genutzt.

Es geht jetzt zum letzten Wettbewerb der Frauen am Mittwoch auf die Großschanze. Kribbelt’s schon wieder?

Althaus: Ja, ich freu mich richtig drauf. Die Großschanze liegt mir eigentlich etwas besser als die kleine.

Äh, dreimal Gold…

Althaus: Ja, stimmt. Die Kleine ist mittlerweile auch mein Freund geworden. Ich geb’s zu. Wir haben auf der Großen nur ein Training. Da muss man sich schnell drauf einstellen. Aber wir waren ja oft genug zum Training da. Das dürfte kein Problem sein.

Wie bekommt man den Gedanken aus dem Kopf, auch ein viertes Gold gewinnen zu können?

Althaus: Ich habe schon nach der ersten Goldmedaille gesagt, dass alles, was jetzt noch kommt, Zugabe ist. Ich will auch heute gute Sprünge zeigen, und dann sehen wir, was dabei raus kommt.

Katharina Althaus: Flamingo-Freundinnen drücken zuhause die Daumen

Wie war die Unterstützung bislang vor Ort in Planica? Und wer ist eigentlich ihr größter Fan?

Althaus: Bislang waren schon einige Obestdorfer da. Aber von der Familie ist nur meine zukünftige Schwiegermama da, weil die auch ihrem Julian (Anm. d. Red.: Schmid) in der Kombination erfolgreich die Daumen gedrückt hat. Der Rest kommt am Mittwoch. Einen größten Fan gibt's nicht: Familie, Freunde, mein Verlobter, die fiebern am meisten mit.

Und ihr Freundinnen aus der Flamingo-Clique? Erzählen Sie mal.

Althaus: Das sind meine Freundinnen daheim. Ich weiß nicht mehr, wie wir vor ein paar Jahren draufgekommen sind. Irgendwann hat's angefangen, dass wir uns so kleine Sachen geschenkt haben mit Flamingos drauf. Mittlerweile ist es schon ein bisschen eskaliert, auch daheim stehen ganz viele solche Figuren rum. Egal ob Socken, Handyhülle - überall sind Flamingos. Fragen Sie mich nicht warum? Wir finden den Flamingo einfach cool. Weil er pink ist. In der Clique sind Freundinnen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe. Mittlerweile ist das wie eine zweite Familie. Die Mädels unterstützen mich, kennen mich so gut und denen ist es egal, dass ich Skispringerin bin und ob ich Medaillen gewinne oder nicht. Die sind immer für mich da. Ob Flamingo-Mädels, meine Familie oder mein Verlobter - die sind froh, wenn ich gesund heimkomme - egal, ob mit oder ohne Medaille im Gepäck. Denn deswegen werde ich jetzt keine andere Person.