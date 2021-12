Katharina Hennig ist Deutschlands erfolgreichste Langläuferin. Bei der Tour de Ski will sie in die Top Ten. Wo die Wahl-Allgäuerin die nötige Kraft tankt.

27.12.2021 | Stand: 16:02 Uhr

Sechs Rennen in acht Tagen und drei Orte in drei Ländern. Für die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer beginnt am 28. Dezember eine wahre Tortur - die Tour de Ski 2021/22. Start ist im schweizerischen Lenzerheide, danach zieht der Tross weiter nach Oberstdorf und die letzten beiden Rennen steigen im Fleimstal in Italien.