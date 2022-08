Kehrt EVF-Legende Eric Nadeau mit 48 Jahren zurück zum ESC Kempten?

Seit Tagen kursieren Gerüchte um den Wechsel des Eishockey-Oldies von Füssen nach Kempten. Warum der ESC-Vorsitzende weder bestätigen noch dementieren möchte.

02.08.2022 | Stand: 22:28 Uhr

Schon Ende vergangener Woche wurde in der Fan-Gemeinde des EV Füssen gerätselt. Stimmt das? Wechselt die lebende Allgäuer Eishockey-Legende Eric Nadeau wirklich mit 48 Jahren noch einmal den Verein? Wollte er nach seiner Corona-Erkrankung nicht eher Schlittschuhe und Schläger in die Ecke stellen? Hat er nicht dem EVF mal einen Treueschwur geleistet? Ausgerechnet nach Kempten? Fakt ist: Die Gerüchte haben sich weiterverbreitet Richtung Westen. Auch bei der Sportgala am Samstag im Kemptener Stadttheater pfiffen es die Spatzen von der Galerie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.