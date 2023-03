Extreme E: Team Abt startet wieder in der Wüste

Elektrorennserie Extreme E startet in die Saison. In diesem Jahr sind zehn Rennen in entlegenen Regionen geplant. Auf einen Aspekt wird besonders Wert gelegt.

10.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Elektrorennserie Extreme E startet in ihre dritte Saison. Mit dabei ist das Kemptener Rennteam „Abt Cupra XE“, das in diesem Jahr wieder mit der Schwedin Karla Andersson und dem Katarer Nasser Al-Attiyah nach Saudi-Arabien reist.

Die Rennsportabteilung von Hans-Jürgen Abt hat in diesem Jahr ein Mammut-Programm geplant: Deutsches Tourenwagen Masters (DTM), 24-Stunden-Rennen sowie die beiden elektrischen Serien Formel E und Extreme E.

Wie der Name schon sagt, geht es um extreme Rennstrecken in entlegenen Winkeln der Erde. Zum Grundkonzept der Extrem-E-Serie gehören Nachhaltigkeitsprojekte vor ort, beispielsweise Baumpflanzungen. Neu ist die diesem Jahr der Modus: An jedem der fünf Rennwochenenden werden zwei separate Rennen ausgetragen, also insgesamt zehn Wertungen.

Extreme E: Auftakt-Rennen an der Küste des Roten Meeres

Der Auftakt wird an der Küste des Roten Meeres ausgetragen, in der Nähe des Austragungsortes der Neom Beach Games 2022. Beim Desert X Prix 2023 will die Extreme E auch die Visionen für ein nachhaltiges Leben in der Region vorstellen, wobei der Fokus auf erneuerbaren Wasserstofflösungen und dem Erhalt der Artenvielfalt liegt.

Die Renntage beginnen jeweils um 6.30 Uhr mit dem Qualifying, ab 14.15 Uhr folgen dann die beiden Finalrennen. Motorsport-Fans können die Rennen im Internet verfolgen.

Abt-Teamchef Biermaier: "Wir haben die richtige Mannschaft"

Abt-Teamchef ist weiterhin Thomas Biermaier: „Ich bin mir sicher, dass wir dafür im Cockpit und im Team die richtige Mannschaft haben.“ Nach zwei Jahren voller Höhen und Tiefen wollen die Allgäuer jetzt konstant an der Spitze dabei sein. „Mit Klara und Nasser haben wir dafür die Wunschbesetzung an Bord. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Spirit auch in guten Resultaten sehen werden.“

Für Klara Andersson ist es die erste volle Saison als Stammfahrerin in der Extreme E. „Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Saudi-Arabien - allein das ist für mich schon ein Abenteuer“, sagt die 23 Jahre alte Schwedin. „Wir haben in der Schlussphase der vergangenen Saison gesehen, dass wir Rennen gewinnen können.“

Abt-Fahrer Al-Attiyah kommt als "König der Wüste" nach Saudi-Arabien

Nasser Al-Attiyah kommt mit fünf Dakar-Siegen als „König der Wüste“ nach Saudi-Arabien. „Ich habe viel Erfahrung auf diesem Untergrund und fühle mich dort sehr wohl“, sagt der 52-Jährige.