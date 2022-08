Nach Tor gegen Paris: Sorgen um Kevin Volland

Allgäuer Stürmer steht beim 1:1 der AS Monaco gegen das Starensemble von Paris im Mittelpunkt. Der 30-Jährige trifft - und wird dann zum tragischen Helden.

29.08.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Das 1:1-Remis gegen Spitzenreiter Paris St. Germain hat sich die AS Monaco teuer erkauft. Im Fokus stand dabei Kevin Volland. Der 30-Jährige aus Thalhofen hatte bis Sonntagabend keine einzige Minute an den ersten drei Spieltagen in der Ligue 1 für die AS Monaco absolviert – doch bei seinem ersten Saisonspiel bei Tabellenführer PSG stand der langjährige Bundesligaspieler gleich im Mittelpunkt des Geschehens.

Zunächst lieferte sich Volland eine kleine Auseinandersetzung mit Neymar, der den Allgäuer umschubste und früh Gelb sah (5. Minute), dann erzielte der Stürmer mit einem satten Flachschuss die überraschende, aber nicht unverdiente Führung für die Gäste (20.).

Kevin Volland: Genaue Diagnose der Knöchelverletzung steht noch aus

Bei diesem Abschluss verletzte sich Volland jedoch am Knöchel. „Wunderbares Gefühl in diesem wichtigen Spieler zu treffen. Unglücklicherweise musste ich das Feld kurz darauf verlassen. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder zurück bin“, schrieb Volland in den Sozialen Netzwerken.

Weniger optimistisch klang Monacos Trainer Philippe Clement: Die Verletzung Vollands sei „schwerwiegend“, sagte er nach der Partie in Paris, in der Neymar per Elfmeter für den Ausgleich gesorgt hatte (70.). Clement rechnet damit, dass Volland, der sich erst kürzlich noch Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader gemacht hatte, mindestens ein paar Wochen“ ausfallen werde.