Kevin Volland glänzt mit Assist bei Kurz-Debüt

Beim 4:1-Auftaktsieg von Union Berlin gegen Mainz bekommt Kevin Volland einen Kurzeinsatz. Die wenigen Minuten nutzt der Allgäuer aber gut.

22.08.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Der erste Arbeitsnachweis von Kevin Volland bei seinem neuen Klub Union Berlin kann sich sehen lassen. Die „Eisernen“ gewannen ihr Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz mit 4:1 (2:0), Volland gab dabei nach seiner Einwechslung in der 89. Minute den Assist zum vierten Treffer von Milos Pantovic (90.+6). Generell freut sich der Allgäuer auf die neue Umgebung in Berlin.

Kevin Volland: Von Monaco nach Berlin

In Monaco habe Fußball oft keine große Rolle gespielt, sagte der 31-Jährige mit Blick auf drei Jahre an der Côte d’Azur. Auf der Straße sei er kaum angesprochen worden. Im quirligen Köpenick könnte das anders sein. Volland würde es begrüßen. „Ich habe die Bundesliga nie aus den Augen verloren“, sagte der Stürmer aus Thalhofen.