TSV Kottern schafft Wende: 3:2-Derbysieg gegen 1. FC Sonthofen

Spannung bis zum Schluss beim Derby in der Fußball-Bayernliga: Der TSV Kottern schlägt den 1. FC Sonthofen mit 3:2. Das Spiel war nichts für schwache Nerven.

09.08.2023 | Stand: 23:37 Uhr

Ein Derby zum Zungeschnalzen erlebten am Mittwochabend über 1200 Zuschauer in der Kotterner Abt-Arena. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit drehte das Team von Trainer Frank Wiblishauser gegen den Allgäuer Rivalen 1. FC Sonthofen das Spiel und feierte am Ende einen knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg.

Tobias Schmölz sorgte mit einem Kopfball für die Gästeführung (13.), die Routinier Andreas Hindelang nur zehn Minuten später mit einem Foulelfmeter ausbaute (23.). Marcello Barbera hatte den Sonthofener Kevin Haug im Strafraum etwas zu ungestüm zum Fallen gebracht. Drittliga-Schiedsrichter Tobias Schultes aus Betzigau blieb keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

Sonthofen führt zur Pause mit 2:0

0:2 – das hatte sich der Kotterner Anhang irgendwie anders vorgestellt. Und es kam noch schlimmer: Haug hätte für die immer selbstbewusster auftretenden Sonthofer sogar auf 3:0 erhöhen können, scheiterte aber am Pfosten (32.).

Chancenlos war Kottern in der ersten Halbzeit nicht, auch wenn Trainer Wiblishauser von einer "unterirdisch schlechten Leistung" sprach. Stürmer Roland Fichtl setzte die größte Ausgleichsmöglichkeit an die Latte (16.) und köpfte kurz vor der Pause statt zum 1:2 ins knapp neben das Sonthofer Tor.

In der Kotterner Kabine wird's laut

In der Kabine der Kotterner wurde es entsprechend laut. Wiblishauser, aber auch etliche Spieler seien mit der eigenen Leistung sehr hart ins Gericht gegangen. "Wir wussten, wir können so nicht weitermachen", erzählte hinterher Siegtorschütze Barbera. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch ging es wieder hinaus aufs Feld. Doch die erste Großchance hatte wieder Sonthofen. Hindelang hätte mit seinem Kopfball das 3:0 machen - und den Kotternern vermutlich den endgültigen Knock-out verpassen können. Doch so konnten die Hausherren den Druck nach und nach erhöhen und vor allem ihr Zweikampfverhalten entscheidend verbessern. Die Belohnung folgte prompt. Erst staubte Kai Dusch zum 1:2 ab (60.), nachdem Sonthofens Torhüter Marco Zettler einen Duchardt-Kopfball noch bravourös abgewehrt hatte.

Kottern dreht die Partie und gewinnt

Kim Paschek sorgte mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern für den Ausgleich (71.) und Marcello Barbera stocherte den Ball im zweiten Versuch über die Linie (75.). Innerhalb von 15 Minuten war das Spiel zugunsten des TSV Kottern gedreht. In den Schlussminuten drückte Sonthofen noch einmal, Kottern rettete den Vorsprung aber über die Zeit.

„Ein Sieg des Charakters und der Moral“, lobte Kotterns Frank Wiblishauser, während sein Gegenüber Benjamin Müller von einer „sehr, sehr bitteren Niederlage“ sprach. Aber, so tröstete sich der Sonthofener Trainer: „Die jungen Spieler haben heute viel dazugelernt."

Der TSV Kottern kletterte mit dem dritten Sieg in Folge auf Platz fünf der Bayernliga-Tabelle, Sonthofen steckt auf Rang 15 mit drei Punkten aus fünf Spielen bereits früh in der Saison im Tabellenkeller.

So haben sie gespielt

TSV Kottern: Mormone - Miller (34. Shibata), Rietzler, Schad- Hoffmann, Barbera, Paschek, Jocham, Bergmiller (48. Dusch) - Fichtl (83. Nosdrin), Duchardt (90.+3 Singer).

Tobias Schultes (Betzigau). Zuschauer: 1230 in der Abt-Arena in Kempten-Sankt Mang.

