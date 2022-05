Laura Zimmermann aus Marktoberdorf wird „Eisenfrau“

Laura Zimmermann konzentriert sich künftig als Profi voll auf ihren Sport und nimmt an zwei Ironman-Weltmeisterschaften teil. Die erste steht am Samstag an.

Marktoberdorf/St. George „Ich freue mich, dass ich mich bei den Weltmeisterschaften mit den Besten der Besten messen darf.“ Die Vorfreude war Laura Zimmermann schon zum vergangenen Jahreswechsel im Gespräch mit unserer Redaktion anzumerken. Am kommenden Samstag wird der Traum der 31-jährigen Triathletin aus Marktoberdorf nun endlich Wirklichkeit, der Traum auf den Laura Zimmermann zehn Jahre lang hingearbeitet hat: die Ironman-Weltmeisterschaft. Die WM in St. George im US-Bundesstaat Utah über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer ist der Nachholtermin für die WM im Oktober. Wie schon 2020 hatten die Rennen auf Hawaii wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen.

