Lisa Brennauer dominiert bei der deutschen Meisterschaft

Nach dem Sieg in der Einerverfolgung holt Lisa Brennauer aus Durach auch den Sieg mit dem Team in der Mannschaftsverfolgung.

16.06.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Das favorisierte Team Ceratizit WNT Pro Cycling um Olympiasiegerin Lisa Brennauer (Durach) hat bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Kaarst-Büttgen (Nordrhein-Westfalen) die 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewonnen. Im Finale holte die Mannschaft den Landesverbands-Vierer aus Thüringen ein. „Ich freue mich, dass diese Disziplin eine Zukunft hat. Es waren viele Mannschaften am Start“, sagte Brennauer. Bei den Frauen traten zwei Teams mehr an als bei den Männern. Neben Brennauer gehörten Lana Eberle, Laura Süßemilch und Lea Lin Teutenberg der Siegermannschaft an.

Deutsche Meisterschaft in Büttgen: Lisa Brennauer holt zweiten Titel

Zuvor hatte Brennauer bereits den Titel in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Die 34-Jährige holte im Finale Teamkollegin Teutenberg (Köln) ein. Den dritten Platz belegte Lena Charlotte Reißner aus Gera. Nicht am Start bei der Deutschen Meisterschaft waren Olympiasiegerin Franziska Brauße und Top-Sprinter Pascal Ackermann.