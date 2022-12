Das sind die Favoriten bei der Eiskunstlauf-Meisterschaft in Oberstdorf

Die Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaft findet Anfang Januar in Oberstdorf statt. Welche Athleten die besten Titelchancen haben.

17.12.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Die Oberstdorfer Paarläufer Alisa Efimova und Ruben Blommaert schmücken das Plakat der Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2023, die von 5. bis 7. Januar im Eissportzentrum Oberstdorf stattfinden. Das Paar lebt und trainiert in Oberstdorf und hat in seiner ersten gemeinsamen Saison auf internationaler Bühne beim Grand Prix in Espoo (Finnland) Ende November mit dem Gewinn der Silbermedaille geglänzt.

Letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Europameisterschaft in Espoo

Bei den nationalen Titelkämpfen zu Beginn des neuen Jahres geht es für Deutschlands beste Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer um die Meistertitel und die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Europameisterschaften in Espoo (23. bis 29. Januar 2023).

Die Wettbewerbe werden in den Disziplinen Einzellaufen (Frauen und Männer), Paarlaufen und Eistanzen ausgetragen. Alisa Efimova und Ruben Blommaert gewannen in dieser Saison auch zwei Challenger-Medaillen, jetzt peilen sie beim „Heimspiel“ an ihrem Trainingsort Oberstdorf den ersten deutschen Meistertitel an.

Letizia Roscher/Luis Schuster werden von Robin Szolkowy

Ebenfalls dreimal auf dem Podest bei internationalen Wettbewerben stand das Berliner Paar Annika Hocke/Robert Kunkel, das zuletzt beim Grand Prix in Angers (Frankreich) mit Bronze erfolgreich war. Als drittes Paar der Deutschen Eislauf-Union (DEU) überzeugten in ihrer ersten Saison bei den Senioren Letizia Roscher/Luis Schuster mit mit Rang drei beim Grand Prix in Sheffield (Großbritannien). Die Chemnitzer werden seit diesem Jahr bei Wettbewerben vom fünfmaligen Paarlauf-Weltmeister Robin Szolkowy, dem früheren Partner von Aljona Savchenko, betreut.

Im Eistanzen wollen Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (EC Oberstdorf) als Lokalmatadoren ihren deutschen Meister-Titel verteidigen. Das Eistanz-Paar zeigte bisher gute Leistungen und gewann bei den Challenger-Wettbewerben zwei Silbermedaillen. In den Einzel-Konkurrenzen ist die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Nicole Schott (Essener Jugend Eiskunstlauf-Verein) Favoritin. Die 26-jährige Wahl-Oberstdorferin kann ihrer Titel-Sammlung ihren siebten Meistertitel hinzufügen. Bei den Herren visiert WM-Finalist Nikita Starostin (ERC Westfalen Kunstlauf Dortmund) den ersten nationalen Titel an.

Auch die Meistertitel der Junioren werden vergeben

Zum Abschluss der Titel-Entscheidungen das Schaulaufen der Sieger statt. Im Rahmen der deutschen Meisterschaft werden auch in der Nachwuchs- und Juniorenklasse der Paarläufer und Eistänzer die Meistertitel der Junioren vergeben. Mit dabei sind die Oberstdorfer Darya Grimm/Michail Savitskiy. Die Fünften der Junioren-WM qualifizierten sich erstmals für das Junioren-Grand-Prix-Finale in Turin (Italien) und belegten dort unter den besten Junioren-Eistanzpaaren der Welt am vergangenen Wochenende Rang fünf. (mit mde)