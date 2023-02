"Einfach Wahnsinn": Wie Manuel Schmid die Gold-Fahrt seines Bruders Alexander feiert

Der Jubel in Fischen kennt nach dem Triumph von Alexander Schmid keine Grenzen. Sein Bruder Manuel berichtet von den ersten Reaktionen nach der Gold-Fahrt.

15.02.2023 | Stand: 16:36 Uhr

Um ein Haar hätte Manuel Schmid den historischen Triumph seines Bruders Alexander bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel verpasst. Manuel Schmid befand sich gerade auf dem Rückweg von München ins Allgäu, als am Mittwochvormittag die ersten Duelle im Einzel-Parallelwettbewerb begannen. „Der Liveticker hat mich einigermaßen auf dem Laufenden gehalten“, sagt Schmid.

Alexander Schmid gewinnt Gold im Parallel-Wettbewerb

Nach der Ankunft in Fischen ging es direkt vor den Fernseher – gerade rechtzeitig zum Halbfinalduell von Alexander Schmid gegen den Norweger Timon Haugan. Als die Spannung im Finale gegen den Österreicher Dominik Raschner ihren Höhepunkt erreichte, war auch Manuel Schmid nicht mehr zu halten. „Es ist einfach der Wahnsinn – anders kann man es nicht sagen“, meinte der Ältere der beiden Schmid-Brüder.

1989 sorgte der Oberstdorfer Hans-Jörg Tauscher für das letzte WM-Einzelgold der deutschen Männer

Der Erfolg von Alexander Schmid bei der WM in Frankreich bedeutete auch das Ende einer 34 Jahre langen Durststrecke. Es war die erste Einzel-Goldmedaille eines deutschen Alpin-Rennfahrers seit 1989. Damals hatte der Oberstdorfer Hansjörg Tauscher bei der WM in Vail Gold in der Abfahrt geholt.

Bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo hatte sich Alexander Schmid noch mit dem vierten Platz begnügen müssen, im Team-Parallelwettbewerb am Dienstag kam für den 28-Jährigen und seine Teamkollegen Lena Dürr, Andrea Filser und Linus Straßer das Aus im Viertelfinale gegen Österreich. „Alexander war nach dem Rennen schon sehr angefressen“, sagt Manuel Schmid. „Gerade im Teamwettbewerb hat er oft noch die Kohlen aus dem Feuer geholt. Dass es diesmal nicht weiter ging, hat an ihm genagt.“

Wie Alexander Schmid seinen Ärger in Gold verwandelte

Aber der Athlet des SC Fischen zog die richtigen Lehren aus der sportlichen Niederlage und legte keine 24 Stunden später eine sensationelle Vorstellung im Parallel-Riesenslalom hin. „Es war vielleicht genau der richtige Ansporn für ihn“, sagt Manuel Schmid. „Über die letzten Jahre gesehen war er schon unglaublich konstant. Jetzt hat er sich mal richtig belohnt.“

"Einfach der Wahnsinn!": Manuel Schmid über die Gold-Fahrt seines Bruders Alexander. Bild: IMAGO/DSV

Für Manuel Schmid, der vergangene Woche seinen 30. Geburtstag feierte, war der konzentrierte und explosive Start ausschlaggebend für die Goldmedaille. „Er ist es von vorne bis hinten ganz souverän gefahren“, sagt Manuel Schmid. „Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihm der Finaleinzug und die damit sichere Silbermedaille auch den Druck genommen hat.“ Gelegenheit, seinem Bruder zu gratulieren, hatte der 30-Jährige am Mittwochnachmittag noch nicht. „Unsere Eltern sind vor Ort und haben ihn angefeuert. Zur Feier wird es für Alex bestimmt ein kleines Bierle gegeben haben“, meint Manuel Schmid.

Manuel Schmid wartet weiter auf sein Comeback

Während ein Teil der Familie Schmid in den französischen Alpen feiert, hilft Manuel Schmid dem Skiclub bei den Vorbereitungen für den Faschingsumzug, der am Donnerstag durch Fischen zieht. Der Speedspezialist hat diese Saison gedanklich abgehakt. „Es ist utopisch, dass ich in diesem Winter noch Rennen fahre“, sagt Manuel Schmid. Das für Ende Januar geplante Comeback verzögerte sich wegen anhaltender Sprunggelenksprobleme: „Im Alltag merke ich nichts. Aber für mehr reicht es nicht.“ Sein bislang letztes Weltcup-Rennen bestritt Schmid im März 2021.

Vielleicht gibt ihm eine schöne Geste seines Bruders Auftrieb. Alexander Schmid widmete die Goldmedaille seinem von Verletzungspech geplagten Bruder.