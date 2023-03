Erst Play-off-Aus, dann Champions League-K.o.? Marc Hindelang über den EV Lindau und Eintracht Frankfurt

Nach dem Saisonaus des EV Lindau steht für Marc Hindelang die Champions League mit Eintracht Frankfurt im Fokus. Zu einem Thema äußert er sich nicht.

13.03.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Für den Lindauer Sportfunktionär Marc Hindelang ist es eine Woche der Entscheidungen. Seine Islanders haben sich am Sonntag mit einer 3:4-Niederlage gegen Füssen in den Pre-Play-offs der Eishockey-Oberliga in die Sommerpause verabschiedet und somit eine Spielzeit beendet, die der EVL-Präsident als „unter dem Strich unbefriedigend“ bezeichnet. Erst nach dem Trainerwechsel (John Sicinski kam im November für Stefan Wiedmaier) hätte das Team mitunter richtig gut gespielt.

