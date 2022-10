Matthias Günes nach seinem Aus beim TSV Kottern: "Eine Sache sehe ich kritisch"

Matthias Günes spricht exklusiv über sein Aus beim TSV Kottern. Was er über den Zeitpunkt der Entscheidung denkt und was er in seiner Amtszeit vermisst hat.

04.10.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Matthias Günes macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied aus Kottern schwerfällt. Knapp drei Jahre stand er beim Fußball-Bayernligisten an der Seitenlinie, begleitete die Mannschaft durch die Wirren der Corona-Pandemie und schaffte in der vergangenen Saison nach einigen sportlichen Rückschlägen den Klassenerhalt. Am Montagvormittag wurde der 39-Jährige zum Gespräch mit den Verantwortlichen gebeten. „Ich habe so einen Prozess als Trainer das erste Mal mitgemacht. Aber ich konnte mir auf dem Weg schon vorstellen, was mich dort erwarten würde“, sagte Günes.

