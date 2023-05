Allgäuer verlängert bei DEL2-Meister Ravensburg, Füssener wechselt nach Selb

Der Sonthofer Maximilian Hadraschek stürmt auch kommende Saison für die Ravensburg Towerstars. Der EV Füssen lässt Leon Dalldush Richtung DEL2 ziehen.

12.05.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Nach dem Füssener Julian Eichinger bleibt mit Maximilian Hadraschek ein weiterer Allgäuer bei den Ravensburg Towerstars. Der 28-jährige Stürmer kam in den 49 Hauptrundenspielen der vergangenen DEL2-Saison auf neun Tore und 14 Vorlagen. In 17 Play–off–Spielen legte der von den Schwenninger Wild Wings aus der DEL gekommene Stürmer acht Tore und sieben Vorlagen nach.

"Ich möchte in der nächsten Saison gerne dort ansetzen, wo ich in den Play–offs aufgehört habe“, sagte der gebürtige Sonthofer in einer Mitteilung des DEL2-Meisters zitiert. „Ich hoffe natürlich, dass der Großteil des Teams zusammenbleibt.“

Leon Dalldush wechselt vom EV Füssen in die DEL2

Leon Dalldush wechselt vom Eishockey-Oberligisten EV Füssen zum DEL2-Klub Selber Wölfe. Die Oberfranken bestätigten die Verpflichtung des 22-jährigen Stürmers. Der gebürtige Ravensburger lief im Nachwuchs sowohl für seinen Heimatklub als auch für den ESV Kaufbeuren auf, ehe er sich den Füssenern anschloss. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam der 22-Jährige auf 24 Scorerpunkte (sieben Tore, 17 Assists) in 43 Spielen. Bei den Wölfen trifft Dalldush auf seinen ehemaligen Kaufbeurer U20-Teamkollegen Mitspieler Nikita Naumann aus Füssen.