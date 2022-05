153 Saisontore: Wie Maximilian Schneider zu seiner sensationellen Trefferquote kam

Maximilian Schneider von der HSG Dietmannsried/Altusried ist bester Werfer der Landesliga. Wie der 25-Jährige diese außergewöhnliche Leistung erklärt.

06.05.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Die Zahl ist beeindruckend: 153. So viele Tore erzielte Maximilian Schneider in 16 Spielen in der Handball-Landesliga für die HSG Dietmannsried/Altusried. „Es war für mich persönlich die beste Saison, die ich je gespielt habe“, sagt Schneider, der am letzten Spieltag beim 35:29-Erfolg gegen Niederraunau acht Treffer erzielt und damit die Marke von 150 Toren geknackt hatte.

