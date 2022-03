Melanie Leupolz erwartet ein Baby: Ist ein Fußball-Superstar der Vater?

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz aus Wangen ist schwanger und verpasst die Frauen-EM 2022. Hat das Baby einen sehr prominenten Vater?

Baby-News gab es diese Woche von der Allgäuer Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz aus Wangen. Die 27-Jährige vom FC Chelsea ist schwanger und kann deshalb nicht an der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England teilnehmen. Das vermeldete ihr Verein in London am Montag offiziell.

In Deutschland sprießen nun die Gerüchte über den Vater des Babys. Wie die Bild-Zeitung öffentlich spekuliert, soll es sich um Fußball-Weltmeister Sami Khedira handeln. In Fußball-Kreisen wird schon lange getuschelt, dass Melanie Leupolz und der Ex-Nationalspieler ein Paar sein sollen.

Für Leupolz und Khedira wäre es das erste Kind. Der 34-jährige hatte seine aktive Karriere erst im vergangenen Jahr nach einem kurzen Gastspiel bei Hertha BSC Berlin beendet. Zuvor gewann Khedira zahlreiche Titel und zählt mit zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern. Unter anderem wurde er:

Fußball-Weltmeister mit Deutschland (2014)

Champions-League-Sieger mit Real Madrid (2014)

FIFA-Klub-Weltmeister mit Real Madrid (2014)

Spanischer Meister mit Real (2012)

Italienischer Meister mit Juventus Turin (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart (2007).

Melanie Leupolz und Sami Khedira sollen schon länger ein Paar sein

Wie Bild berichtet, sollen Melanie Leupolz und Sami Khedira seit längerem ein Paar sein und eine gemeinsame Wohnung in London besitzten. Das Baby sei geplant gewesen. Khedira besuchte in den vergangenen Monaten immer wieder Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Gerüchte über die Liebe der beiden Fußball-Stars gibt es seit knapp zwei Jahren.

Offiziell haben sich weder Melanie Leupolz noch Sami Khedira je zu ihrer möglichen Beziehung geäußert. Auch Nachfragen zur Schwangerschaft bleiben aktuell unbeantwortet.

Khedira war bis 2016 vier Jahre lang mit Model Lena Gercke zusammen - bis zu ihrer Trennung bildeten beide ein Promi-Glitzerpaar, das auch die Roten Teppiche nicht scheute.

Das ist Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz aus Wangen

Melanie Leupolz wurde 2016 mit Deutschland Olympiasiegerin im Fußball bei den Sommerspielen in Rio - an der Stätte von Khediras größtem Triumph. Mit dem FC Bayern München gewann die Allgäuerin zweimal die deutsche Meisterschaft, ehe sie 2020 nach London zum FC Chelsea wechselte. Das Fußballspielen erlernte die 27-Jährige in ihrer Allgäuer Heimat beim TSV Ratzenried und TSV Tettnang.