Marlies Prim absolviert ihren zweiten New York-Marathon – und das im Alter von 75 Jahren. Was hinter dem Fitness-Geheimnis der Oberallgäuerin steckt.

24.11.2021 | Stand: 16:46 Uhr

Für den New York-Marathon ließ Marlies Prim sogar den 79. Geburtstag ihres Mannes sausen. Aber deshalb gab es keinen Ärger im Hause Prim – im Gegenteil. Manfred Prim kennt die Leidenschaft, die seine Frau für die Großveranstaltung im Big Apple entwickelt hat, nur zu gut. Deshalb war es für ihn ein Herzensanliegen, seine laufbegeisterte Gattin vom Zuhause in Stein bei Immenstadt so gut wie möglich zu unterstützen.