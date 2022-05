Mit diesen Neuzugängen starten die Comets in die GFL-Saison

Bei den Allgäu Comets gibt es neue Gesichter – nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Trainerteam. Zum Saisonauftakt kommt ein Aufsteiger nach Kempten.

20.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für die Allgäu Comets wird es eine besondere Saison. Am 24. Mai 1982 wurde der Football-Verein in Kempten gegründet – fast auf den Tag genau 40 Jahre später starten die Kometen in die GFL-Saison 2022. Am Sonntag (15 Uhr) steht das erste Saisonspiel im Illerstadion gegen Straubing an. Im Vorfeld erklärt Headcoach Elias Gniffke, was die Fans von den Neuzugängen erwarten dürfen und welche taktischen Änderungen das Trainerteam umsetzen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.