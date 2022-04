Als Praktikant mit Dynamo Kiew auf Deutschland-Tour

Dynamo Kiew trifft in einem Benefizspiel auf Borussia Dortmund. AZ-Kolumnist Freddy Schissler erinnert sich an eine persönliche Begegnung mit den Ukrainern.

Von Freddy Schissler

26.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

"Oleg wants to eat chicken“: Ich werde den Satz niemals vergessen. Er fiel im Januar 1985, und wer da so gerne Hühnchen gegessen hat, war Oleg Blochin, Rekord-Nationalspieler und -Torschütze der einstigen Sowjetunion, dreimal Fußballer des Jahres der UdSSR, einmal der Beste Europas. Der Franz Beckenbauer seines Landes. Blochin war stolz auf seine Heimat - und andersherum waren die sportlich und politisch Verantwortlichen stolz auf einen außergewöhnlichen Fußballer, der prima taugte zum Botschafter eines riesigen Reichs im Osten.

