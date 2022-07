Früher beim ESVK, jetzt Stanley-Cup-Sieger: Nico Sturm gewinnt wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt

Nico Sturm hat mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen. Sein früherer Nachwuchstrainer beim ESV Kaufbeuren erinnert sich an den NHL-Eishockey-Crack.

01.07.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Die Colorado Avalanche haben in der NHL Titelverteidiger Tampa Bay Lightning enttrohnt und mit dem Stanley Cup die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt gewonnen. Mit dabei war auch der inzwischen 27 Jahre alte Nico Sturm, der zuletzt in der vierten Sturmreihe seines Teams den Center gab. Das Eishockeyspielen lernte Sturm unter anderem beim ESV Kaufbeuren. Der gebürtige Augsburger wechselte 2009 aus der Fuggerstadt zum ESVK und absolvierte dort im Nachwuchs in fünf Spielzeiten insgesamt 165 Spiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.