"Große und sehr besondere Ehre": Johannes Rydzek erhält Holmenkollen-Medaille

Große Ehre für den 30-jährigen Kombinierer Johannes Rydzek aus Oberstdorf: In Oslo erhält er für seine außergewöhnlichen Leistungen die Holmenkollen-Medaille.

09.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Große Ehre für den nordischen Kombinierer Johannes Rydzek. Der 30-jährige Oberstdorfer wurde am vergangenen Wochenende im Rahmen der Weltcup-Wettbewerbe in Oslo mit der Holmenkollen-Medaille ausgezeichnet. Eigentlich sollte die Ehrung an den deutschen „Sportler des Jahres“ von 2017 schon im letzten Jahr vorgenommen werden, musste aber coronabedingt verschoben werden. Die Holmenkollen-Medaille wird seit 1895 vom norwegischen Skiverband für herausragende Leistungen bei internationalen Ski-Veranstaltungen verliehen und gilt unter Wintersportlern als der Oscar des Skisports.

Auch Franz Keller und Michael Greis mit Holmenkollen-Medaille geehrt

Nach seinen zwei Olympiasiegen 2018 und insgesamt sechs Weltmeistertiteln wurde Johannes Rydzek als Preisträger 2021 ausgewählt. Gemeinsam mit der norwegischen Skispringerin Maren Lundby, Langläufer Dario Cologna (Schweiz) und dem norwegischen Biathleten Johannes Thingnes Bö bekam er nun die Medaille.

Vor Rydzek erhielten erst zwölf deutsche Skisportler diese legendäre Auszeichnung, darunter auch die beiden Nesselwanger Franz Keller (Kombination/1973) und Michael Greis (Biathlon/2011). Als erster wurde Skispringer Helmut Recknagel 1960 geehrt. Die weiteren deutschen Holmenkollen-Medaillen-Träger/innen: Georg Thoma (1964), Gerhard Grimmer (1975), Ulrich Wehling (1976), Hermann Weinbuch (1987), Jens Weißflog (1991), Ronny Ackermann (2003), Andrea Henkel (2011), Magdalena Neuner (2012) und Eric Frenzel (2014).

Rydzek spricht von einem "erlesenen Kreis"

Johannes Rydzek bezeichnete die Holmenkollen-Medaille als „große und sehr besondere Ehre für mich. Wenn man sich den erlesenen Kreis der bisherigen Preisträger anschaut, dann macht mich das sehr stolz. Ich bedanke mich sehr herzlich.“

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.

Lesen Sie auch