Statt 1968 nimmt Gerda Ranz erst 1972 an den Olympischen Spielen teil. Wie die Leichtathletin aus Steinheim den Anschlag auf das israelische Team erlebte.

25.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Erst kürzlich haben sie sich wieder getroffen, die deutschen Leichtathleten, die 1972 bei den Olympischen Spielen in München antraten. Die Europameisterschaften in München boten den passenden Rahmen. Mit dabei: Gerda Ranz (77) aus Steinheim, die bei den Spielen 1972 über 1500 Meter an den Start gegangen war. Es sei toll gewesen, all die anderen Sportlerinnen und Sportler wieder einmal zu treffen, erzählt sie und strahlt über das ganze Gesicht.

