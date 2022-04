Saisonendspurt beim FC Bayern München: Nächste Einsatz-Chance für Paul Wanner?

Der FC Bayern um das Top-Talent Paul Wanner aus Amtzell trifft am Wochenende auf Mainz. Wie Trainer Julian Nagelsmann mit dem 16-jährigen Allgäuer plant.

Die zehnte Meisterschaft hat der FC Bayern durch den 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund unter Dach und Fach gebracht. Unter den feiernden FCB-Spielern auf dem Rasen der Allianz-Arena war auch Paul Wanner. Das Top-Talent aus Amtzell hatte sich eines der schwarzen Meister-Shirts geschnappt. Dank der obligatorischen Bierduschen blieb das T-Shirt nicht lange trocken: Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hielt den Youngster fest, während Ersatzkeeper Sven Ulreich dem 16-Jährigen die erste Bierdusche seiner jungen Karriere verpasste.

Kalt erwischt: Der Allgäuer Paul Wanner (Mitte) bei seiner "Premieren-Bierdusche", serviert von Sven Ulreich (rechts) und Eric Maxim Choupo-Moting (rechts). Bild: Michael Weber, imago images

Drei Spiele stehen für den Rekordmeister in der Bundesliga-Saison noch an. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Münchner zum FSV Mainz. Wanners letzter Bundesliga-Einsatz war am 20. Februar im Heimspiel gegen Greuther Fürth (4:1). Im Saisonendspurt könnte der Mittelfeldspieler weitere Einsatzminuten sammeln. Die Partien gegen Mainz und am 33. Spieltag gegen den VfB Suttgart kommen dafür infrage - am letzten Spieltag fehlt Wanner wegen der U17-Europameisterschaft.

FC Bayern gegen Mainz: Paul Wanner steht im Kader

FCB-Trainer Julian Nagelsmann gab auf der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel Einblick in seine personellen Überlegungen. Neben Thomas Müller (krank) fehlen Bouna Sarr und Corentin Tolisso (beide Aufbautraining). Auf Wanner ging Nagelsmann nicht konkret ein. "Wir werden dem ein oder anderen die Chance von Beginn an geben", sagte Nagelsmann und bezog sich dabei auf Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer. "Sonst werden wir in der Startelf nicht viel ändern, sondern eher früher wechseln", sagte der Bayern-Coach. Angesprochen dürften sich neben Wanner auch Spieler wie Marc Roca, Malik Tillman, Gabriel Vidovic oder Josip Stanisic fühlen.

Mitte Mai geht es für Wanner zur U17-Europameisterschaft

Wie der Kicker berichtete, wurden Wanner bei seiner Vertragsverlängerung Einsatzminuten nach der gewonnenen Meisterschaft versprochen. Dazu passt auch die Ankündigung Nagelmanns, den Reservisten und Talenten im Saisonfinale Spielminuten zu geben.

Paul Wanner (Mitte) feiert mt seinen Teamkollegen Sven Ulrich (links) und Torwart Manuel Neuer (rechts) die zehnte Meisterschaft des FC Bayern nach dem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Bild: Markus Ulmer, imago images

Bisher kommt Wanner auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga. Die nächste internationale Erfahrung wartet auf den Allgäuer bei der U-17-Fußball-Europameisterschaft, die vom 16. Mai bis 1. Juni in Israel stattfindet. Der DFB-Nachwuchs trifft in der Gruppenphase auf Italien, Israel und Luxemburg.

