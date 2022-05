Überraschung bei Paul Wanner: U19-Einsatz statt Bundesliga-Minuten

Spielpraxis gab es für das Allgäuer Talent Paul Wanner - allerdings nicht bei den Profis, sondern mit der U19 des FC Bayern München in Offenbach.

03.05.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Es ist schwer zu sagen, was beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende mehr Wirbel verursachte. War es die 1:3-Niederlage beim FSV Mainz oder der anschließende Ibiza-Kurztrip einiger Spieler? Für den Allgäuer Paul Wanner lässt sich jedenfalls sagen, dass er weder an der schwachen Vorstellung in Mainz noch am Ausflug auf die Balearen-Insel beteiligt war.

Paul Wanner verliert mit den A-Junioren des FC Bayern

Während sich die FCB-Profis gegen engagierte Rheinhessen schwertaten, stand Wanner mit dem U19-Team des Rekordmeisters bei den Kickers Offenbach auf dem Platz. Bei der 2:3-Niederlage spielte der 16-Jährige aus Amtzell durch, vergab jedoch einen Elfmeter. Wanners Berater hatte gegenüber unserer Redaktion bereits vor einigen Wochen betont, dass es völlig normal sei, dass der Allgäuer auch in der U19 des FC Bayern eingesetzt werde – obwohl er einen Profivertrag hat und konstant mit der Bundesliga-Mannschaft trainiert. Für die A-Junioren des FCB absolvierte Wanner in dieser Saison zwölf Spiele (zwei Tore, zwei Assists). FCB-Trainer Julian Nagelsmann hatte noch vor dem Mainz-Spiel erklärt, dass er einige Spieler früher einwechseln würde. Zu den Kandidaten zählte auch Wanner.

Ende Mai ist Wanner bei der U17-Europameisterschaft in Israel

Nach Informationen des Senders Sport1 soll Wanner am 33. Spieltag gegen den VfB Stuttgart wieder im Profikader stehen und Einsatzzeit bekommen. Das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) ist für den Mittelfeldspieler gleichzeitig die letzte Chance auf Bundesliga-Minuten in dieser Spielzeit. Am letzten Spieltag fehlt Wanner, da er sich mit der U17-Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Israel vorbereitet.