FC Memmingen kassiert erste Niederlage unter dem neuen Trainerteam

Drei Tore, ein verschossener Elfmeter und ein Platzverweis: Beim 1:2 des FC Memmingen in Aschaffenburg war einiges geboten.

29.09.2023 | Stand: 21:13 Uhr

Am zwölften Spieltag der Fußball-Regionalliga kassierte der FC Memmingen die achte Saisonniederlage. Die Allgäuer unterlagen bei Viktoria Aschaffenburg mit 1:2 (0:1).

Das FCM-Trainerteam um Bernd Maier und Candy Decker setzte fast auf die identische Formation wie beim 2:1-Heimsieg gegen Ansbach vor einer Woche. Für den angeschlagenen Nikola Trkulja rutschte Tiziano Mulas in die Startelf. Von Beginn an dabei war erneut Matthias Moser, der zuletzt gegen Ansbach als zweifacher Vorlagengeber geglänzt hatte.

Kapitän Benjamin Baier bringt Aschaffenburg gegen den FCM in Führung

Die Initiative im Freitagabendspiel übernahmen aber die Gastgeber. Nach einer Phase des Abtastens ging Aschaffenburg in der 19. Minute durch einen Volleytreffer von Kapitän Benjamin Baier in Führung. Für den Bruder des ehemaligen FCA-Spielers Daniel Baier war es der zweite Saisontreffer. Der FCM hatte so seine Probleme mit der Spielweise der Viktoria, deren Halbzeitführung in Ordnung ging.

Die Gastgeber hatten die Partie auch in der zweiten Hälfte zunächst im Griff. Der FCM erarbeitete sich zwar einige Standardsituationen, die aber ohne Ertrag blieben. Dann aber kamen die spielerischen Fähigkeiten der Allgäuer zum Vorschein. Zwei gefährliche Angriffe führten noch nicht zum Ausgleich, am Ende des dritten gelungenen Spielzugs aber schob Dominik Streoh-Engel den Ball völlig freistehend zum 1:1 ins Aschaffenburger Tor (69. Minute).

FCM im Pech: Lukas Gerlspeck vergibt, Pascal Maier fliegt

Der Ausgleich setzte neue Kräfte frei - bei der Viktoria. Nur acht Minuten nach Stroh-Engels Treffer brachte Alexandru Paraschiv Aschaffenburg durch einen Abstauber wieder in Führung (77.). Das sollte es aber nicht gewesen sein. In der 84. Minute gab es Elfmeter für den FCM. Lukas Gerlspeck setzte den Ball aber über das Tor. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sah FCM-Stürmer Pascal Maier wegen Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte (89.)

Damit geht für die Allgäuer eine Negativserie weiter, seit 2018 gewann Memmingen nicht mehr gegen Aschaffenburg.