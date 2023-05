Allgäuer Schiedsrichter auf dem Platz angegriffen - jetzt spricht er über die Zeit nach der Attacke

Sechs Monate sind seit der Attacke gegen Dietmar Fuchs vergangen. Was sich der Schiedsrichter von den Vereinen wünscht und warum er bei einer TV-Doku mitmacht.

04.05.2023 | Stand: 08:23 Uhr

Auch am 1. Mai war Dietmar Fuchs wieder im Einsatz – natürlich. Der Schiedsrichter pfiff ein Spiel in der B-Junioren-Kreisklasse. Das Duell: SG Hindelang/Burgberg/Blaichach gegen die SG Dietmannsried. Endstand 5:3, drei Gelbe Karten, zwei Zeitstrafen – ein Routineeinsatz für den erfahrenen Unparteiischen. Ein solcher wäre auch das Spiel in der A-Klasse 6 zwischen dem FC Rettenberg II und Türk Sport Kempten II geworden, hätte nicht ein Gästespieler den Schiedsrichter aus Immenstadt von hinten umgerempelt. Der Vorfall schlug hohe Wellen, das Spiel wurde abgebrochen.

