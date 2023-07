Allgäuer Ski-Legende Sepp Behr ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Sepp Behr aus Sonthofen prägte als Aktiver, Trainer und Materialtüftler viele Jahre den alpinen Skisport in Deutschland. Nun starb er mit 93 Jahren.

14.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Auch wenn’s abgedroschen klingt, aber Sepp Behr aus Sonthofen war der typische Allgäuer Mächler. Er hatte großes handwerkliches Geschick, war umtriebig und geschäftstüchtig. Sein Ehrgeiz und sein Ideenreichtum ließen den Allgäuer zu einer Ski-Legende werden. Als Aktiver genauso wie als Trainer. Der zweifache Olympiateilnehmer und siebenfache deutsche Alpin-Meister ist am Dienstag in seiner Heimatstadt Sonthofen im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen Menschen, der in seinem Leben viel geschaffen hat – und (nicht nur im Schnee) entsprechend große Spuren hinterlassen hat.

