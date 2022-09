So treibt die SG Kempten-Kottern den Umbruch voran

Mit neuen Spielern und jungen Talenten geht die SG Kempten-Kottern in die Bezirksoberliga-Spielzeit. Wie Trainer Zoltan Sellei das Handball-Team einstimmt.

30.09.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Mit einem Derby starten die Handballer der SG Kempten-Kottern in die Bezirksoberliga-Saison. Die SG tritt am Samstag (19 Uhr) beim Landesligaabsteiger TV Immenstadt an. Trainer Zoltan Sellei geht in seine zweite Saison als Cheftrainer und will den Umbruch mit seiner jungen Mannschaft vorantreiben. „Ich freue mich auf die Saison. Auch wenn wir schwerwiegende Abgänge und Ausfälle kompensieren müssen. Ich sehe diese Saison auch als Chance für viele unserer jungen Talente, mehr Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln“, sagt Sellei.

Die Brüder Leopold und Maximilian Widmer verlassen die SG aufgrund ihres Studiums, Hendrik Ondrouschek wegen seines Umzugs in die Schweiz. Ondrouschek wird die SG im ersten Saisonspiel gegen Immenstadt jedoch noch ein letztes Mal unterstützen.

Torhüter Jannik Merfels und Rückraumspieler Jannes Klobke fallen mit schweren Knieverletzungen für den Großteil der Saison aus. Dazu werden zwei weitere Leistungsträger aus einem vergleichsweise erfreulichen Grund nicht jede Woche zur Verfügung stehen. Daniel John und Lukas Bareth haben dank eines Doppelspielrechts die Chance, für den TSV Allach in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen und sich mit den besten Nachwuchsspielern in ihrem Jahrgang zu messen.

Zwei externe Neuzugänge verstärken die SG Kempten-Kottern

Verstärkt hat sich die SG auch mit externen Neuzugängen. Rückraumspieler Felix Hofele vom SV München-Laim und Linkshänder Sebastian Heinkele von der HSG Böblingen/Sindelfingen sind aus beruflichen Gründen im Allgäu gelandet und laufen künftig für Kempten-Kottern auf. Ebenfalls wieder mit dabei sind Marco Bühler, der seinen Achillessehnenriss auskuriert hat und Stefan Bielmeier, der nach einer Handballpause wieder angreifen will. Dazu kommen weitere talentierte A- und B- Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs, die vermutlich schon im Derby gegen Immenstadt Einsatzminuten sammeln werden.

Ein klares Saisonziel will Sellei nicht ausgeben: „Die Bezirksoberliga ist meiner Meinung nach so stark besetzt wie nie zuvor. Prinzipiell müssen wir uns aber vor keinem Gegner verstecken.“ Die SG könne mit mit den Spitzenteams mithalten, das habe sich in der Vorbereitung gezeigt. „Trotzdem brauchen wir in jedem Spiel eine absolute Topleistung, um Zählbares zu holen“, sagt Sellei.

Auch Kapitän Frieder Mari freut sich auf den Saisonstart: „Obwohl wir mit Immenstadt eine ganz schwere Aufgabe vor uns haben, freuen wir uns nach einer langen und anstrengenden Vorbereitung alle riesig, dass es endlich wieder losgeht.“ Das Team aus jungen Spielern und den Etablierten habe spielerisch und menschlich in den letzten Wochen zusammengefunden. „Darauf wollen wir aufbauen und die Favoriten in dieser Saison ordentlich ärgern“, sagt Mari.

Der Kader der SG Kempten-Kottern

Frieder Mari, Max Beutlrock, Jannik Merfels, Simon von Rützen (alle Tor), Marco Stahler, Lukas Bareth, Simon Bareth, Daniel John, Simon Pfeiffer, Felix Hofele, Manuel Müller, Stefan Bielmeier, Franz Schroeder, Noah Huber, Sebastian Heinkele, Leo Steiner, Tobias Mertens. (beu)