Über Weihnachten im Bett gelegen: Andreas Sander fällt für letzte Abfahrt des Jahres aus

Andreas Sander fällt für die Abfahrt in Bormio aus. Für den Super-G besteht aber noch Hoffnung. Jessica Hilzinger scheitert beim Weltcup-Comeback.

27.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Allgäuer Ski-Ass Andreas Sander geht bei der Weltcup-Abfahrt im italienischen Bormio am Mittwoch nicht an den Start. Der Burgberger sei über die Weihnachtsfeiertage krank im Bett gelegen und noch nicht fit genug für die anspruchsvolle Stelvio-Abfahrt, gab er in den sozialen Netzwerken bekannt.

Andreas Sander hofft auf Super-G in Bormio

Noch nicht geklärt ist, ob Sander auch für den Super-G am Donnerstag ausfällt. „Ein kleines Stück Hoffnung, ob ich eventuell bis zum Super-G wieder fit bin, bleibt“, schrieb der 33-jährige Wahl-Allgäuer bei Instagram.

2018 riss sich Sander in Bormio das Kreuzband

Gute Erinnerungen an Bormio hat Sander nicht gerade. Sein bestes Ergebnis dort ist ein 14. Platz. 2018 hatte sich Sander in Bormio zudem das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Jessica Hilzinger scheidet beim Weltcup-Comeback aus

Skifahrerin Jessica Hilzinger hat beim Riesenslalom im österreichischen Semmering die Weltcup-Punkte verpasst. Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf schied im ersten Durchgang bereits kurz nach der ersten Zwischenzeit aus. Zuletzt hatte Hilzinger wegen einer Schienbeinprellung pausiert.

Zwei weitere Chancen für Hilzinger in Semmering

Am Mittwoch (ab 10 Uhr) steht in Semmering (Niederösterreich) ein weiterer Riesenslalom auf dem Programm. Am Donnerstag (15 Uhr) folgt ein Slalom. Jessica Hilzinger geht bei beiden Weltcups an den Start.

