Allgäuer Skispringer holen bei der deutschen Meisterschaft mehrere Podestplätze

Katharina Schmid gewinnt in Klingenthal zwei Mal Silber. Im Einzel der Männer trumpft Philipp Raimund auf und sichert sich mit Karl Geiger den Titel im Team.

06.11.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Für die Allgäuer Skispringer war es ein gelungener letzter Härtetest vor dem Weltcup-Auftakt Ende November (Männer) beziehungsweise Anfang Dezember (Frauen). Bei der deutschen Meisterschaft in Klingenthal überzeugten allen voran Vorjahresentdeckung Philipp Raimund sowie Katharina Schmid (beide SC Oberstdorf).

Raimund holte im Einzel mit Sprüngen auf 133 und 138,5 Meter die Bronzemedaille und reihte sich damit hinter Überraschungssieger Martin Hamann und Routinier Stephan Leyhe ein. Der sonstige Überflieger Karl Geiger (SC Oberstdorf) kam in der Vogtland-Arena nicht über den fünften Rang hinaus.

Bei den Frauen gab es aus Allgäuer sicht ebenfalls Grund zum Jubeln. Katharina Schmid (ehemals Althaus) sicherte sich mit 127 und 124 Metern Silber, hinter der souveränen neuen deutschen Meisterin Selina Freitag. Rang drei ging an Anna Rupprecht. Agnes Reisch (WSV Isny) belegte bei ihrem ersten Wettkampf seit über neun Monaten Platz acht.

Karl Geiger und Philipp Raimund triumphieren im Team-Wettkampf

Noch besser als im Einzel lief es in den Teamspringen: Bei den Männern sicherte sich Team Bayern 1 um Raimund, Geiger sowie Andreas Wellinger und Pius Paschke den Titel mit über 140 Punkten Vorsprung vor Team Bayern 2 und Team Sachsen. "Als Team gewinnt man immer nur zusammen und meine Teamkollegen haben alle einen sehr guten Job gemacht", sagte ein glücklicher Philipp Raimund.

Lesen Sie auch: So läuft die erste "halbe" Vierschanzentournee der Skispringerinnen ab

Für Katharina Schmid reichte es im Zweier-Team mit Joanna Eberle zu Rang zwei hinter dem Sachsen-Duo Selina Freitag und Pia Lilian Kübler. Bronze ging an die Baden-Württembergerinnen Reisch und Rupprecht.

Karl Geiger und Philipp Raimund sind für den Weltcup-Auftakt gesetzt

Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher gab bereits im Anschluss an die Titelkämpfe sein sechsköpfiges Team für den Weltcup-Auftakt Ende November in Ruka/Finnland sowie das zweite Wochenende in Lillehammer/Norwegen bekannt. Die Oberstdorfer Raimund und Geiger sind nach den überzeugenden Leistungen in Klingenthal gesetzt. "Wir haben uns bewusst für die frühzeitige Nominierung entschieden. Wir wollen die knapp drei Wochen nutzen und für die Athleten Ruhe schaffen", sagte der Bundestrainer.

Neben Geiger und Raimund haben Wellinger, Paschke, Hamann und Leyhe den Sprung ins deutsche Weltcup-Aufgebot geschafft. Nicht mit dabei ist überraschend Markus Eisenbichler, der im Einzel in Klingenthal nur Rang zehn belegte.

