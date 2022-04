Von Füssen nach Kaufbeuren: Das ist der neue ESVK-Coach Marko Raita

Trainer Marko Raita geht vom EV Füssen zum ESV Kaufbeuren. Bei einem Detail gab es nach AZ-Informationen Verstimmungen zwischen beiden Vereinen.

01.04.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Eine Schlüsselposition in der Saison 22/23 hat der ESV Kaufbeuren aus der DEL 2 besetzt. Der 42 Jahre alte Finne Marko Raita wird neuer Cheftrainer bei den Buron Jokern. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und war in dieser Woche sogar schon in der Erdgas Schwaben Arena, um erste Dinge für die kommende Spielzeit vorzubereiten. Raita gilt als Wunschlösung der Joker, nicht zuletzt, weil er stark Daniel Jun harmoniert. Jun steigt vom U20-Trainer Kaufbeurens zum neuen Co-Trainer der Joker auf.